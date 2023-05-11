Мелодрама "Меньшее зло" вышла на экраны в РФ. Две пары пытаются выяснить свои запутанные отношения.

У главных героев Максима и Вики возникла проблема: их чувства друг к другу почти угасли. Чтобы оживить отношения, они решают завести ребенка, но Максим бесплоден. Он обращается к своему другу Павлу с просьбой стать суррогатным отцом. Однако Павел не только друг, но и бывший любовник Вики. Мужчина встает перед выбором: стать донором и уйти навсегда или все же побороться за свою любовь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.