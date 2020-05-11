В прокат вышел фильм "Флешбэк" с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи. Главный герой Алекс – Лиам Нисон – пожилой киллер с прогрессирующей болезнью Альцгеймера. Он хладнокровно устраняет людей, пока ему не заказывают девочку-подростка. Алекс отказывается, потому что даже у киллеров есть какой-никакой кодекс чести. В итоге у него появляются проблемы с мексиканским картелем, а также с ФБР, которое садится на хвост.

Еще одна важная кинопремьера недели – мелодрама "Дышите свободно". По сюжету Илья, его играет Евгений Ткачук, страдает от заикания. Это мешает ему в личной жизни, работе и общению с ребенком. Поэтому Илья записывается на тренинг доктора Черкасовой и знакомится там с Верой.

