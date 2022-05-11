Российский офис Universal обновил график релизов западных фильмов

Российский офис Universal впервые с марта обновил график релизов. По данным кинокомпании, ближайшая премьера – мультфильм "Суперпитомцы".

Его планируют показать российским зрителям 28 июля. Еще два показа намечены на октябрь и декабрь 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.