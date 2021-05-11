Том Круз отказался от наград "Золотого глобуса" в знак протеста против состава жюри

Том Круз отказался от наград "Золотого глобуса". За свою карьеру американский актер получил премию трижды. Он вернул все награды Ассоциации иностранных журналистов, которая определяет победителей.

Это был жест протеста: по мнению Круза, состав жюри был недостаточно разнообразным и не отражает всех представителей американского общества. Например, среди жюри абсолютно нет темнокожих.

Ранее претензии к жюри предъявила телекомпания NBC. Она заявила, что если его состав не изменится, компания не будет вести трансляцию в следующем году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.