В Москве с 18 апреля стартуют Дни исторического и культурного наследия. Для москвичей подготовили несколько сотен экскурсий и лекций.

В рамках проекта откроют для посещения около 100 архитектурных памятников. Среди них есть уникальные и малоизвестные места, которые особенно понравятся посетителям с детьми.

Каждый может стать участником Дней исторического и культурного наследия. Для этого нужно зарегистрироваться на портале "Узнай Москву". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.