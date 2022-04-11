Акция "Московская музейная неделя" продлится в столице до 17 апреля

В столице до 17 апреля проходит "Московская музейная неделя". В рамках акции можно бесплатно посетить музеи и выставочные залы.

Для этого нужно заранее оформить электронный входной билет на официальном сайте музея или на портале mos.ru.

В понедельник, 11 апреля, можно увидеть музей-панораму "Бородинская битва" или посетить Старый Английский Двор в парке "Зарядье". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.