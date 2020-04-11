В Москве представили подборку лучших событий на выходные

Телеканал Москва 24 подготовил подборку лучших событий на выходные. Так, уже сегодня, 11 апреля, покажут выступление группы Little Big, у которой сорвалась поездка на "Евровидение".

Столичный Москвариум проведет экскурсию под названием "Энциклопедия мирового океана". А Государственный музея Востока предлагает лекцию "Персидские красавицы". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

