Константин Богомолов попросил освободить его от руководства Школой-студией МХАТ

Константин Богомолов обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой освободить его от руководства Школой-студией МХАТ. О своем решении режиссер сообщил в телеграм-канале.

Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора школы-студии после смерти прежнего руководителя Игоря Золотовицкого. В пресс-службе министерства культуры отмечали, что трудовой договор с режиссером заключен на период до проведения выборов нового ректора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.