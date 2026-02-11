Форма поиска по сайту

11 февраля, 09:45

Культура

Константин Богомолов попросил освободить его от руководства Школой-студией МХАТ

Константин Богомолов обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой освободить его от руководства Школой-студией МХАТ. О своем решении режиссер сообщил в телеграм-канале.

Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора школы-студии после смерти прежнего руководителя Игоря Золотовицкого. В пресс-службе министерства культуры отмечали, что трудовой договор с режиссером заключен на период до проведения выборов нового ректора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуравидеоЕгор БедуляПолина Брабец

