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Культура

Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе

Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе

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Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе Премию провели в 80-й раз.

Лучшим фильмом года названа работа режиссера Стивена Спилберга "Фабельманы". Также "Золотой глобус" получил сериал "Дом дракона" – его признали лучшей драматической многосерийной кинолентой.

В этом году церемония вернулась на телеэкраны. В 2022 году от трансляции отказались из-за претензий к составу жюри. По мнению некоторых людей, оно не отражало все разнообразие американского общества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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