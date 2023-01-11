Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе Премию провели в 80-й раз.

Лучшим фильмом года названа работа режиссера Стивена Спилберга "Фабельманы". Также "Золотой глобус" получил сериал "Дом дракона" – его признали лучшей драматической многосерийной кинолентой.



В этом году церемония вернулась на телеэкраны. В 2022 году от трансляции отказались из-за претензий к составу жюри. По мнению некоторых людей, оно не отражало все разнообразие американского общества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.