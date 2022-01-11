Состояние артиста Леонида Куравлева оценивают как тяжелое

Состояние Леонида Куравлева, который попал в Коммунарку с пневмонией, оценивают как тяжелое. Ранее в Союзе кинематографистов подтвердили, что артист находится в больнице уже несколько дней.

У него проблемы с дыханием, но тест на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом говорил и сын Куравлева. Он отметил, что семья очень надеется на выздоровление и врачи дают такую надежду.

Информационные агентства пишут, что народный артист РСФСР поступил в Коммунарку по скорой с температурой и очень низкой сатурацией. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.