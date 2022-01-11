В столице открылась выставка "Кочевники" в галерее JART

В галерее JART на третьей улице Ямского поля открылась выставка "Кочевники" художницы Евгении Дудниковой.

Персонажи гигантских картин – сказочные птицы, крылатые люди и единороги. Одни и те же герои переходят с одного полотна на другое, поэтому выставка и называется "Кочевники".

В центре зала есть дверь со ступеньками. Это символичный проход в параллельное измерение. Обязательно поднимитесь на второй этаж. Там можно увидеть красивую керамику.

Выставка бесплатная. Продлится до конца января.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.