Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 10 декабря. Например, в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко на Большой Дмитровке представят оперу "Андре Шенье". Спектакль номинирован на Российскую национальную театральную премию "Золотая Маска" и Национальную оперную премию "Онегин".

Также можно посетить открытую телестудию на ВДНХ в рамках проекта "Несекретная служба Деда Мороза". На Старой Басманной улице открылась выставка "Женщины-цветы" в галерее "Дали и Пикассо".

