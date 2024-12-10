Новости Москвы: Большой театр открыл продажи билетов на "Щелкунчика" на 27 декабря

На официальном сайте Большого театра стартовали продажи билетов на балет "Щелкунчик", показ которого состоится 27 декабря в 12:00. Минимальная стоимость в "полной категории" – 5 000 рублей. Параллельно проходят и аукционы.

Между тем москвичи провели больше 10 тысяч собраний собственников на платформе "Электронный дом", а всего за время проекта их число превысило 20 тысяч. Благодаря сервису пользователи могут поводить собрания онлайн и не тратить время на сборы бумаг и обход квартир.

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