Фильмом недели стала "Вестсайдская история" от Стивена Спилберга.

Эта кинолента о разборках нью-йоркских банд, яркой моде 1950-х, знаменитой музыке и вечной истории Ромео и Джульетты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.