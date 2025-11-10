Москвичи и туристы могут бесплатно посетить музей-панораму "Бородинская битва"

В Москве продолжаются интересные культурные события, которые можно посетить 10 ноября. Музей-панорама "Бородинская битва" предлагает бесплатное посещение экспозиции при условии предварительной регистрации.

Театр Современник приглашает на спектакль "Дуэль" – психологическую драму о поиске выхода из духовного тупика, действие которой разворачивается в провинциальном городе на Черном море. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.