Очередь из желающих попасть на балет "Щелкунчик" сформировалась у Большого театра

Очередь образовалась возле Большого театра из-за продажи билетов на балет "Щелкунчик". Сначала нужно занять очередь за специальным браслетом с номером, и только потом идти в очередь в кассу. Самые желанные даты – с 29 по 31 декабря.

Такую схему с приобретением браслетов и билетов установил Большой театр, чтобы бороться с перекупщиками, которые могут воспользоваться ситуацией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.