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10 ноября, 14:45

Культура

Очередь из желающих попасть на балет "Щелкунчик" сформировалась у Большого театра

Очередь из желающих попасть на балет "Щелкунчик" сформировалась у Большого театра

Очереди образовались у Большого театра в Москве

Очередь образовалась возле Большого театра из-за продажи билетов на балет "Щелкунчик"

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Очередь из желающих попасть на балет "Щелкунчик" выстроилась у касс Большого Театра

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Люди выстроились в очередь за билетами на балет "Щелкунчик" в Москве

Очередь образовалась возле Большого театра из-за продажи билетов на балет "Щелкунчик". Сначала нужно занять очередь за специальным браслетом с номером, и только потом идти в очередь в кассу. Самые желанные даты – с 29 по 31 декабря.

Такую схему с приобретением браслетов и билетов установил Большой театр, чтобы бороться с перекупщиками, которые могут воспользоваться ситуацией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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