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10 ноября, 07:15

Культура

Очередь из желающих попасть на балет "Щелкунчик" сформировалась у Большого театра

Очередь из желающих попасть на балет "Щелкунчик" сформировалась у Большого театра

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Очередь из желающих попасть на балет "Щелкунчик" выстроилась у касс Большого Театра

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У кассам Большого театра стали формироваться длинные очереди из желающих попасть на балет "Щелкунчик". Отмечается, что выдавать номерные браслеты, которые дадут право приобрести билет на декабрьские представления, начнут в ночь на субботу, 11 ноября.

При этом при заказе билет на сайте театра могут возникнуть затруднения из-за высокого спроса. Например, в 2022 году в дни продаж фиксировали 75 тысяч обращений в минуту, поэтому многие любители балета решили перестраховаться и купить билеты очно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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