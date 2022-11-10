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10 ноября, 19:35

Общество

Доля Москвы в программе "Пушкинская карта" составила 16,5% по числу проданных билетов

Доля Москвы в программе "Пушкинская карта" составила 16,5% по числу проданных билетов

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Доля Москвы в программе "Пушкинская карта" составляет 16,5% по числу проданных билетов. Об этом сообщили в СМИ.

Программу "Пушкинская карта" запустили в 2021 году. Она рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. По карте за счет государства можно оплатить походы в театры, музеи, а еще билеты на концерты и в кино. Потратить можно пять тысяч рублей в год.

Как прокомментировала замминистра культуры РФ Надежда Преподобная, важно пересмотреть подходы к ознакомлению с программой, чтобы она вызывала больший интерес. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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