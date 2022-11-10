Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Культура

В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера турецкого сериала "Запах клубники"

В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера турецкого сериала "Запах клубники"

"Звезды советского экрана": Наталья Селезнева, Лев Прыгунов, Светлана Тома

The City: подборка новых российских триллеров

"Тайны кино": лучшие роли Тамары Макаровой

"Тайны нашей эстрады": "Надежды маленький оркестрик". Путь песен Окуджавы на эстраду

Премьера веб-сериала "Суперпозиция" состоялась в Сети

"Ночная смена": камбэк Spice Girls и трейлер фильма "Достать ножи"

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

The City: премьеры фильмов этой недели

"Звезды советского экрана": Борис Хмельницкий

Сразу несколько премьер предлагает посмотреть стриминговый сервис "ИВИ". Среди них – турецкий сериал "Запах клубники".

Это история любви юной красавицы Аслы и богатого юноши Бурака. Их первая встреча проходит максимально неудачно. Молодые люди буквально ненавидят друг друга, однако судьба дает им второй шанс. Аслы и Бурак вновь пересекаются в самолете, и это становится началом новой главы их отношений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика