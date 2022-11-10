В российском онлайн-кинотеатре состоялась премьера турецкого сериала "Запах клубники"

Сразу несколько премьер предлагает посмотреть стриминговый сервис "ИВИ". Среди них – турецкий сериал "Запах клубники".

Это история любви юной красавицы Аслы и богатого юноши Бурака. Их первая встреча проходит максимально неудачно. Молодые люди буквально ненавидят друг друга, однако судьба дает им второй шанс. Аслы и Бурак вновь пересекаются в самолете, и это становится началом новой главы их отношений.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.