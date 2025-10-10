Форма поиска по сайту

Социологи узнали о вовлеченности москвичей в городскую театральную жизнь

Летом в Москве состоялся самый продолжительный фестиваль в мире – "Театральный бульвар". На 92 дня столичные улицы превратились в сцену под открытым небом. На 14 площадках было показано более тысячи постановок, которые посетили 1,5 миллиона зрителей.

Фестиваль вызвал интерес не только у любителей культурного досуга, но и у социологов. 10 октября в ТАСС прошла презентация исследования "Открытые городские театральные пространства как инструмент культурной политики Москвы".

Какую публику привлек "Театральный бульвар"? Какие мероприятия фестиваля произвели на посетителей наибольшее впечатление? Что стало главным достижением масштабного культурного события? Об этом и многом другом рассказали:

  • генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров;
  • ректор ГИТИСа, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский.

