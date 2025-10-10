Форма поиска по сайту

10 октября, 22:45

Культура

В Москве прошла премьера проекта Кончаловского "Хроники русской революции"

В Москве прошла премьера проекта Кончаловского "Хроники русской революции"

В столичном кинотеатре "Каро Октябрь" прошла премьера киноромана "Хроники русской революции". 16-серийный проект о событиях 1905–1924 годов будет доступен к просмотру уже 10 октября на платформе Start.

Андрей Кончаловский выступил и режиссером, и сценаристом проекта. Главные роли исполнили актеры Юрий Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, а также актриса Юлия Высоцкая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культуравидеоЕкатерина Ефимцева

