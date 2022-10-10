10 октября, 17:47Культура
Организаторы рассказали, каким будет фестиваль "Золотая черепаха" в этом году
10 октября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению XVI Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха". Мероприятие будет проходить в столице с 15 октября по 20 ноября.
О программе, географии участников, критериях отбора работ рассказали:
- руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;
- президент фестиваля "Золотая черепаха" Андрей Сухинин;
- председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты РФ, народная артистка РФ Диана Гурцкая;
- руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук;
- управляющий директор "Русской медиагруппы" Дмитрий Медников;
- фотограф, лауреат международного конкурса "Золотая черепаха" Сергей Горшков.