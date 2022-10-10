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10 октября, 17:47

Культура

Организаторы рассказали, каким будет фестиваль "Золотая черепаха" в этом году

Организаторы рассказали, каким будет фестиваль "Золотая черепаха" в этом году

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10 октября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению XVI Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха". Мероприятие будет проходить в столице с 15 октября по 20 ноября.

О программе, географии участников, критериях отбора работ рассказали:

  • руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;
  • президент фестиваля "Золотая черепаха" Андрей Сухинин;
  • председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты РФ, народная артистка РФ Диана Гурцкая;
  • руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук;
  • управляющий директор "Русской медиагруппы" Дмитрий Медников;
  • фотограф, лауреат международного конкурса "Золотая черепаха" Сергей Горшков.
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