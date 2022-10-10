Организаторы рассказали, каким будет фестиваль "Золотая черепаха" в этом году

10 октября в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная проведению XVI Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха". Мероприятие будет проходить в столице с 15 октября по 20 ноября.

О программе, географии участников, критериях отбора работ рассказали:

