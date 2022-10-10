Том Круз станет первым актером, который снимется в фильме в открытом космосе

Том Круз станет первым актером, который будет сниматься в открытом космосе. Он готовится к съемкам боевика, где главный герой выйдет за пределы космического корабля. Основная часть картины будет сниматься на Земле. Но ради нескольких сцен Круз отправится на МКС.

Американский актер не единственный, кто побывал на на международной космической станции. В 2021 году там уже работал российский киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые снимали первый художественный фильм в космосе под названием "Вызов".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.