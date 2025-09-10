Форма поиска по сайту

10 сентября, 23:45

Культура

Актеры рассказали о своих героях в спектакле "#неРевизор"

Актеры рассказали о своих героях в спектакле "#неРевизор", который идет в концертном зале "Космос". В основу постановки легла пьеса-фарс Александра Хинштейна "Переназначение, или Академик собачьих наук".

Народный артист РФ Александр Клюквин рассказал, что он играет в спектакле вице-губернатора, который хочет стать губернатором, чтобы больше зарабатывать.

Заслуженный артист РФ Василий Мищенко отметил, что сюжет – современная версия гоголевской истории. Актриса Поля Полякова добавила, что ее героиня – любящая женщина, которая "заварила всю кашу".

В спектакле звучат песни Сергея Шнурова. Постановка – совместный проект театральной компании "Культура" и МТС Live. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

