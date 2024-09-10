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10 сентября, 23:55

Культура

Концертный зал "Зарядье" и Большой театр подписали соглашение о сотрудничестве

Концертный зал "Зарядье" и Большой театр подписали соглашение о сотрудничестве

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Московский концертный зал "Зарядье" и Большой театр подписали соглашение о сотрудничестве. По словам гендиректора театра, этому предшествовали пять лет тесного взаимодействия.

Так, в "Зарядье" уже состоялся первый концерт Симфонического оркестра под управлением маэстро Валерия Гергиева. Как отметил директор концертного зала Иван Рудин, теперь москвичи смогут регулярно ходить на постановки Большого театра в "Зарядье". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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