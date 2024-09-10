Москвичам рассказали о выставках, которые можно посетить 10 сентября

В Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре открылась выставка фотографов Сергея Борисова и Михаила Розанова "Город сказка". Розанов известен своими фотографиями архитектуры, Борисов предпочитает снимать людей. Фотографии отражают их видение мест и людей. Экспозиция открыта до 20 октября.

В свою очередь, Третьяковская галерея открыла новое инклюзивное пространство "Добрый музей", который расположился рядом с основным корпусом в Малом Толмачевском переулке. Сейчас там проходит выставка "Портреты, люди, персоны". Экспозицию на протяжении двух лет готовили художники с ментальными особенностями, вдохновляясь творчеством Казимира Малевича и Роберта Фалька, они создали 32 портрета в разных техниках от графики до цветочной аппликации. Выставку можно посмотреть до 10 марта.

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