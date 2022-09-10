Вышел тизер-трейлер фильма "Русалочка"

Disney показал тизер-трейлер нового фильма "Русалочка". Ариэль играет актриса и певица Холли Бэйли – это первая темнокожая Русалочка.

В Сети многих смутил цвет кожи новой Ариэль. В поддержку Бэйли выступили ее коллеги по фильму и другие звезды, которые подчеркнули, что русалка – вымышленный персонаж, и она может выглядеть как угодно.

На большие экраны адаптация диснеевской классики выйдет в мае 2023 года. В фильме прозвучат песни из оригинального мультфильма, а также композиции, написанные специально для картины.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.