В Сети появились кадры фильма "Матрица: Воскрешение"

В Сети появились кадры продолжения киносаги "Матрица: Воскрешение". Трейлер начинается с разговора Нео, роль которого исполнил Киану Ривз, с психотерапевтом, в ходе которого герой спрашивает, не сошел ли он с ума. После он встречается в кафе с Тринити (Кэрри-Энн Мосс), однако вспомнить ее Нео не может.

В конце трейлера мистер Андерсон принимает таблетки и встречает женщину, которая обещает дать ответы на все его вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.