"Пушкинскую карту" оформили 1,5 млн человек

Полтора миллиона человек уже оформили "Пушкинскую карту". С ней школьники и студенты могут бесплатно попасть в театр или музей. Деньги на культурный отдых дает государство – пока по три тысячи рублей. Потратить их нужно до 31 декабря.

В следующем году сумму планируют увеличить. В общероссийском проекте сейчас участвуют 200 столичных площадок – музеи, театры, библиотеки, культурные центры. Доступно более 1,5 тысячи мероприятий, примерно половина из них театральные постановки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.