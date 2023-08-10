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"Актуальный репортаж": умер переводчик Леонид Володарский

"Актуальный репортаж": умер переводчик Леонид Володарский

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Умер переводчик Леонид Володарский, который озвучивал героев западных фильмов в 80-е и 90-е годы. Он ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Благодаря первым синхронным переводчикам отечественный зритель увидел другой уровень кинопроизводства.

Как было организовано озвучивание фильмов в 80-е и 90-е годы, кто такие кинопираты и сколько они зарабатывали на интересе советского человека к иностранному кино? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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