"Актуальный репортаж": умер переводчик Леонид Володарский

Умер переводчик Леонид Володарский, который озвучивал героев западных фильмов в 80-е и 90-е годы. Он ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Благодаря первым синхронным переводчикам отечественный зритель увидел другой уровень кинопроизводства.

Как было организовано озвучивание фильмов в 80-е и 90-е годы, кто такие кинопираты и сколько они зарабатывали на интересе советского человека к иностранному кино? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.