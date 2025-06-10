Международный джазовый фестиваль стартовал в Москве

10 июня в столице стартовал один из самых масштабных джазовых фестивалей мира. В нем принимают участие более 1 000 музыкантов из России и других стран.

В течение недели концерты под открытым небом пройдут на пяти площадках: в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье" и "Музеон", музее-заповеднике "Царицыно", а также на ВДНХ. В программе – выступления как признанных мэтров импровизационной музыки, так и молодежных джазовых коллективов, отобранных по итогам конкурса. Кроме того, специальные джазовые сеты приготовили и известные артисты других музыкальных жанров.

Какие события удивят столичных меломанов – выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.