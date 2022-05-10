На Белорусском вокзале прозвучали "Песни Победы"

На Белорусском вокзале вечером 9 мая прозвучали "Песни Победы". Их исполнили коллектив "Хор Турецкого" и арт-группа "Сопрано".

Песни сопровождались световым шоу на фасаде вокзала. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.