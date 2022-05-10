На Северном речном вокзале 9 мая прошел флешмоб с синими платочками. Участники станцевали под народную песню "Солдатушки".

По словам организаторов, этой акцией они хотели напомнить о мужестве, единстве и несгибаемой силе духа бойцов в тяжелые годы войны и любви и стойкости тех, кто остался их ждать в тылу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.