Портрет Мэрилин Монро продали на аукционе за 195 млн долларов

Портрет Мэрилин Монро работы Энди Уорхола продали на аукционе за 195 миллионов долларов. Картина установила рекорд как самое дорогое произведение американского искусства.

Выставленный на торги портрет написан в 1964 году, через два года после смерти актрисы. Художник вдохновлялся фотографией звезды для постера к фильму "Ниагара". Ожидается, что средства от продажи картины пойдут на благотворительность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.