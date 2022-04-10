Российские киносети заявили о кризисе

Владельцы кинозалов заговорили о кризисе. Такие гиганты, как Disney, Paramount и Universal, отказались показывать свои фильмы в России. Из-за этого, по словам специалистов, бизнес рискует потерять рентабельность.

Как хотят поддержать киноиндустрию? И каким репертуаром, кроме культовых отечественных кинолент, могут заменить голливудские новинки? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.