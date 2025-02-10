10 февраля, 16:15M24.RU
В театре "Шалом" рассказали о новой сцене в центре Москвы
У московского еврейского театра "Шалом" появилась новая сцена. Она открылась в здании бывшего Центра имени Мейерхольда на Новослободской улице. Творческое пространство разместится на площади 2,5 тысячи квадратных метров и сможет принять до четырехсот зрителей.
О планах по развитию театра на пресс-конференции рассказали:
- художественный руководитель театра "Шалом" Олег Липовецкий;
- заместитель художественного руководителя театра "Шалом" Андрей Соколов.