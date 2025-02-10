В театре "Шалом" рассказали о новой сцене в центре Москвы

У московского еврейского театра "Шалом" появилась новая сцена. Она открылась в здании бывшего Центра имени Мейерхольда на Новослободской улице. Творческое пространство разместится на площади 2,5 тысячи квадратных метров и сможет принять до четырехсот зрителей.

О планах по развитию театра на пресс-конференции рассказали: