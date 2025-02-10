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10 февраля, 16:15

M24.RU

В театре "Шалом" рассказали о новой сцене в центре Москвы

В театре "Шалом" рассказали о новой сцене в центре Москвы

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У московского еврейского театра "Шалом" появилась новая сцена. Она открылась в здании бывшего Центра имени Мейерхольда на Новослободской улице. Творческое пространство разместится на площади 2,5 тысячи квадратных метров и сможет принять до четырехсот зрителей.

О планах по развитию театра на пресс-конференции рассказали:

  • художественный руководитель театра "Шалом" Олег Липовецкий;
  • заместитель художественного руководителя театра "Шалом" Андрей Соколов.
культуравидеопресс-конференция
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