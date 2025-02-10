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10 февраля, 19:30

Культура

Новости регионов: миниатюрную копию "Моны Лизы" создали в Новосибирске

Новости регионов: миниатюрную копию "Моны Лизы" создали в Новосибирске

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Миниатюрную копию "Моны Лизы" создали в Новосибирске. Размер полотна составил 12 на 10 миллиметров. Художник использовал в качестве кисточки только один волосок. Он рисовал на пластинке белого полимера. Это не первая подобная работа мастера Владимира Анискина. В планах художника создать серию из 10–15 известных картин.

На улицах Санкт-Петербурга можно услышать строчки стихотворений поэта Александра Пушкина. Акцию проводят в День памяти Пушкина у места роковой дуэли на Черной речке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культурарегионывидеоЕкатерина Фоменко
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