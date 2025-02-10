Актер Том Круз рассказал, как терял сознание на съемках "Миссии невыполнима"

Актер Том Круз признался, что во время работы над новой частью франшизы несколько раз терял сознание. Один из таких случаев произошел во время трюка с самолетом на высоте более трех километров. Из-за кислородного голодания Крузу пришлось заново учиться дышать.

Режиссер фильма отметил, что этот эпизод – далеко не самый экстремальный в картине, зрителей ждут еще более опасные сцены.

Премьера новой "Миссии невыполнима" запланирована на 23 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.