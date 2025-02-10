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10 февраля, 07:30

Культура

Актер Том Круз рассказал, как терял сознание на съемках "Миссии невыполнима"

Актер Том Круз рассказал, как терял сознание на съемках "Миссии невыполнима"

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Актер Том Круз признался, что во время работы над новой частью франшизы несколько раз терял сознание. Один из таких случаев произошел во время трюка с самолетом на высоте более трех километров. Из-за кислородного голодания Крузу пришлось заново учиться дышать.

Режиссер фильма отметил, что этот эпизод – далеко не самый экстремальный в картине, зрителей ждут еще более опасные сцены.

Премьера новой "Миссии невыполнима" запланирована на 23 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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