Музей-заповедник "Коломенское" подготовил программу к своему 100-летию

10 февраля у музея-заповедника "Коломенское" вековой юбилей. О программе, которую подготовили к этому событию, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в течение года гостей ждут мероприятия на открытом воздухе, экскурсии и выставки. На главной экспозиции – в залах Сытного двора – представят лучшие предметы из фондов. Они насчитывают более 170 тысяч экспонатов от эпохи неолита до XXI века.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.