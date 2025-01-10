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10 января, 21:15

Культура

Скончалась народная артистка России Евгения Добровольская

Скончалась народная артистка России Евгения Добровольская

Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни

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Скончалась народная артистка России Евгения Добровольская, сообщает МХТ имени Чехова. Она была ведущей актрисой Художественного театра и за 33 года сыграла на сцене десятки главных ролей. Также зрители знают ее по многочисленным фильмам и телесериалам.

Последний год артистка боролась с тяжелой болезнью, ей было 60 лет. В МХТ также уточнили, что о дате и времени прощания сообщат дополнительно. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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