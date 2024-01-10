В Московском музее современного искусства открылась выставка о Воркуте. Экспозиция получила название "Память заменяет мне вид из окна".

Сюжет проекта строится вокруг многоквартирного дома, который является для художницы Марии Тимофеевой символом города Воркуты, где она прожила три года. С помощью архивных фотографий жителей дома, их рассказов и интервью автор воспроизвела историю самого здания и его жителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.