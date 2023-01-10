"Чебурашка" стал самым кассовым отечественным фильмом в истории проката в России

Новый фильм "Чебурашка" за новогодние выходные собрал в прокате больше 3 миллиардов рублей. Кинолента стала первой по кассовым сборам за всю историю российского кинопроизводства, побив рекорд комедии "Холоп". Таковы данные Фонда кино.

Как прошли новогодние каникулы в кинотеатрах? Какие премьеры ждать в 2023 году? Как сказывается на российском прокате отсутствие западной конкуренции? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.