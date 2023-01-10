В Госдуме предложили предупреждать зрителей о "предательстве" актера в титрах

В Госдуме предложили новшество для кинопрокатчиков – перед началом демонстрации фильма необходимо предупреждать зрителей не только о вреде табакокурения, но и о статусе актеров. Такое нововведение нужно на тот случай, если среди сыгравших в картине отыщется "предатель".

Такая инициатива в Госдуме появилась после скандального интервью актера Артура Смольянинова. В разговоре с журналистом он заявил, что в конфликте в зоне СВО участвовал бы на стороне Украины.

Эти высказывания некоторые депутаты расценили, как предательство. А глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении Смольянинова уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.