Объявлены победители премии "Золотой глобус"

В США объявили победителей кинопремии "Золотой глобус" за 2021 год. Награды за достижения в кино и телевидении раздают в 79-й раз. Церемония прошла в Лос-Анджелесе без каких-либо трансляций.

Певица Билли Айлиш получила "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "Не время умирать".

Лучшую оригинальную музыку написал немец Ханс Циммер к фильму "Дюна".

"Власть пса" взяла "Глобус" как лучшая драма. Отдельно отметили режиссера фильма Джейн Кэмпион.

"Вестсайдская история" названа лучшей комедией, а лучшей картиной на иностранном языке стал фильм из Японии "Сядь за руль моей машины".

Среди сериалов отметили "Наследников" – как лучший драматический, а "Хитрости" – как лучший комедийный.

Награду за лучшую драматическую роль получил Уилл Смит. Отметили его игру в "Короле Ричарде". Такую же награду получила Николь Кидман за роль в драме "Быть Рикардо".

Лучшие комедийные роли у Эндрю Гарфилда в "Тик-так, бум!" и у Рэйчел Зеглер в "Вестсайдской истории".

Лучшим мультфильмом назван "Энканто".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.