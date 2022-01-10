Объявлены победители премии "Золотой глобус"

10:00
В США объявили победителей кинопремии "Золотой глобус" за 2021 год. Награды за достижения в кино и телевидении раздают в 79-й раз. Церемония прошла в Лос-Анджелесе без каких-либо трансляций.
Певица Билли Айлиш получила "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "Не время умирать".
Лучшую оригинальную музыку написал немец Ханс Циммер к фильму "Дюна".
"Власть пса" взяла "Глобус" как лучшая драма. Отдельно отметили режиссера фильма Джейн Кэмпион.
"Вестсайдская история" названа лучшей комедией, а лучшей картиной на иностранном языке стал фильм из Японии "Сядь за руль моей машины".
Среди сериалов отметили "Наследников" – как лучший драматический, а "Хитрости" – как лучший комедийный.
Награду за лучшую драматическую роль получил Уилл Смит. Отметили его игру в "Короле Ричарде". Такую же награду получила Николь Кидман за роль в драме "Быть Рикардо".
Лучшие комедийные роли у Эндрю Гарфилда в "Тик-так, бум!" и у Рэйчел Зеглер в "Вестсайдской истории".
Лучшим мультфильмом назван "Энканто".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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