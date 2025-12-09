В Театре Вахтангова 9 декабря пройдет спектакль "Неосторожная актриса"

В Москве 9 декабря можно посетить несколько культурных мероприятий. В Театре имени Евгения Вахтангова в 19:30 состоится спектакль "Неосторожная актриса" с Еленой Подкаминской в главной роли. Моноспектакль пройдет на минималистичной сцене под музыку Фаустаса Латенаса.

В Третьяковской галерее открылась масштабная выставка "Из Пекина в Москву: диалог культур", приуроченная к 75-летию установления дипотношений между Россией и Китаем. В экспозиции представлено более 90 произведений эпохи династий Мин и Цин, включая живописные свитки, каллиграфию, альбомы и веера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.