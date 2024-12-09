Международная неделя креативных индустрий стартовала в столице. Организатор фестиваля подготовил программу из 200 деловых встреч, в которых участие примут почти 50 российских компаний.

Также мероприятие посетят гости из 10 стран, в том числе Ирана, Китая, Бразилии и Египта. Кроме того, в числе зарубежных участников будут директора анимационных и кинокомпаний, а также продюсеры, дизайнеры и издатели. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

