В российский прокат вышел детективно-комедийный сериал "Я слежу за тобой"

На этой неделе в отечественный прокат вышел детективно-комедийный сериал "Я слежу за тобой". По сюжету молодой оперативник Титов не смог справиться с делом. В качестве наказания его переводят в отдел наружного наблюдения. Его напарником становится Тимофей – профессионал, который делает все по уставу. Между ними начинается классическое противостояние.

Несмотря на то, что полицейские-напарники терпеть не могут друг друга, перед ними бессильны любые преступники. "Я слежу за тобой" рассказывает про людей, которые работают в органах и попадают в различные передряги.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.