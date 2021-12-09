"Поезд Победы" станет частью форума молодых ученых в Сочи

Уникальная иммерсивная инсталляция "Поезд Победы" станет частью форума молодых ученых, посвященного окончанию Года науки и технологий. Ее привезли на 2 дня на вокзал "Олимпийский парк" федеральной территории "Сириус" в Сочи.

В экспозиции – десятки скульптур, которые "оживают" благодаря мультимедийному сопровождению. Световые и звуковые эффекты воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

