09 ноября, 20:40События
Премьерный показ благотворительного спектакля "Большая ВЕРА" прошел в Москве
8 ноября в Москве состоялась премьера благотворительного спектакля "Большая ВЕРА". Он создан в инклюзивном центре "Бесконечные возможности".
Постановка основана на реальной истории Вероники Левенец. Она родилась без руки, но решила не подчиняться обстоятельствам и превратила свою особенность в силу. Девушка стала первой кибермоделью в России, а также основала центр, где люди с особенностями находят возможность проявить себя.
Уникальность спектакля заключается в том, что в нем задействованы не только профессиональные актеры, но и люди, которые прожили эту историю сами.
Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова пообщалась с создателями спектакля и его главной героиней и узнала, как одна жизнь может вдохновить тысячи других.