09 ноября, 14:15

На экспозиции на Красной площади выствлена техника периода Великой Отечественной войны

На экспозиции на Красной площади выствлена техника периода Великой Отечественной войны

Выставка о Битве за Москву открылась на Красной площади

Выставка на Красной площади включает десять тематических зон о жизни города в 1941 году

Выставка в честь годовщины парада 7 ноября 1941 года открылась на Красной площади

На Красной площади продолжает работу выставка, посвященная Битве за Москву в 1941 году. В экспозиции представлена уникальная военная техника, включая танк, обнаруженный в болотах Ленинградской области.

По словам экскурсоводов, эта боевая машина получила более 30 попаданий, но ни одно из них не пробило башню. Экипаж покинул танк только после полного расхода боеприпасов. Рядом с ним были найдены четыре уничтоженных немецких танка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

